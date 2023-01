Di Lorenzo ricorda Vialli | “Persona eccezionale con grandi valori | ci caricava nel percorso dell’Europeo”

napolipiu.com

Commenta per primo Giovanni Di, difensore del Napoli e della Nazionale ,affettuosamente Gianluca Vialli : 'Il più grande insegnamento ce l'hai dato accompagnandoci sul tetto d'Europa nonostante la battaglia che ...Giovanni Di, capitano del Napoli , è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal . Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it : DiVialli Queste le parole di Giovanni DicheGianluca Vialli : 'Sapevamo che la situazione di Vialli si era aggravata, ma la notizia mi lascia senza parole. In Nazionale ... Insigne ricorda Vialli: commovente messaggio di Lorenzo Dopo Giampiero Ventrone se ne va via un altro grande della storia dal 1996 della Juventus in poi, due amici oltre che essere professionisti. Grazie Gianluca, grazie Giampiero, un bacio a Olivia e a So ...A Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha voluto ricordare Gianluca Vialli ...