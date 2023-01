Demme | tra Adana e Napoli non c’è accordo sulla formula CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’Demirspor di Montella è interessata a, ma tra il club turco e ilnon c’èdell’affare, scrive il Corriere dello Sport. L’vorrebbe prendere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, ma il club di De Laurentiis preferirebbe cederlo a titolo definitivo, o almeno con ladel prestito ma con l’obbligo di riscatto. Il Corriere dello Sport scrive: “Curioso anche l’incrocio che sta prendendo forma trae Francoforte, la città dell’Eintracht. Il prossimo avversario degli azzurri in Champions: il club tedesco segue, centrocampista con ammiratori anche in Italia (Monza) e in Turchia. Per la precisione: l’Demirspor di Montella ...