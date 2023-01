Dell | ecco gli ultimi annunci al CES 2023 su monitor e periferiche

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 6 gennaio 2023)Technologies ha presentato al CESi suoi nuovidi collaborazione “World’s First”. Massimizza la produttività con il primo6K con IPS Black e la prima tastiera certificata Zoom al mondo Indipendentemente dal luogo in cui si lavora, la tecnologia rimane un punto fermo per facilitare le esperienze produttive e collaborative dei dipendenti. Al centro c’è l’esperienza complessiva del PC, guidata in gran parte da un intero ecosistema di dispositivi che avvicinano i dipendenti ai loro team ed ai clienti. Da oltre il 50% dei dipendenti intervistati in un recente studio di-Forrester, si evince c he i nuovi prodottia famiglia UltraSharp promettono di migliorare le prestazioni e l’esperienza da cui dipendete. Nuovi ...