Del Piero ricorda Vialli | «Mio capitano per sempre Ciao Luca»

Nell'annata 1995 - 1996, la sua quarta e ultima in maglia bianconera, giostrando nell'ormai consolidato trio offensivo cone Ravanelli, Vialli trascina i compagni di squadra ai trionfi in ...Grande commozione da parte di Alessandroche ha condiviso con Vialli la vincente esperienza nella Juventus. Un periodo importante per il club bianconero, culminato con la vittoria della Champions League nella stagione 1996/1997, ... Morte Vialli, il ricordo di Del Piero: "Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca" La dirigenza nerazzurra è sempre vigile sulle possibile trattative di mercato, sia imminenti e sia in vista della prossima stagione. Nonostante ciò, Beppe Marotta e Piero Ausilio devono fare i conti c ..."Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca". Così Alessandro Del Piero ha ricordato il suo ex Capitano Gianluca Vialli attraverso Instagram.