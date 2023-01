De Laurentiis | 'Vialli uomo fantastico | sosteniamo la ricerca nel suo ricordo'

CalcioNapoli24

Sul proprio profilo Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De, ha pubblicato un messaggio di cordoglio per la morte di Gianluca. Aurelio De, ha voluto ricordare su Twitter. Gianluca, scomparso oggi all'età di 58 anni: Il cordoglio di De Laurentiis per la morte di Vialli: "Ciao Gianluca, grande campione" "Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori. Ciao Gianluca, grande campione", scrive su Twitter. La notizia che non volevamo sentire è arrivata: Gianluca Vialli non ce l'ha fatta. L'ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juve e Chelsea è morto all'età di 58 anni, dopo tre settimane di ricovero a ...