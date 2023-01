DC Universe | James Gunn annuncia una misteriosa serie scritta da lui

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 6 gennaio 2023)continua a stuzzicare i fan con i suoi numerosi impegni in casa DC. Questa volta ha confermato di essere al lavoro su unaTV non ancorata.sembrerebbe avere le mani in pasta in numerosi progetti in casa DC. Oltre a essere diventato co-CEO della nuova divisione DC Studios, infatti, il regista ha confermato su Twitter di essere al lavoro su un nuovo show non ancorato. "Ecco un recap della mia giornata. Ho scritto un terzo di uno show della DC non ancorato, ho approvato 100 effetti speciali, ho consegnato degli appunti per il montaggio di Guardiani della Galassia Vol. 3 e per Rocket, infine ho avuto due importanti incontri con i DC Studios". Al momento non ci sono ancora indiscrezioni su quale …