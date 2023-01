Dazn | problemi per Inter-Napoli | come ottenere i rimborsi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Brutto rientro per i sostenitori delle squadre di calcio di, Udinese e Empoli.dalla piattaformaRientro poco felice per gli appassionati di calcio che attendevano da quasi due mesi la ripresa del campionato di serie A. Infatti, oltre all’aumento, per coloro che avevano disdetto a causa dell’ruzione mondiale, non tutto è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Le nuove proteste suarrivano nei giorni in cui la piattaforma ha annunciato un nuovo aumento dei prezzi, dopo quello molto contestato della scorsa estate. Dal 2 gennaio, chi vorrà abbonarsi ...Il governo si muove dopo i nuovidie il ministro Adolfo Urso convoca per il 10 gennaio la società che trasmette in streaming le partite del campionato di Serie A di calcio. Ieri, in particolare durante la sfida Inter - ... Dazn, la decisione dopo i problemi durante Inter-Napoli: ecco chi verrà rimborsato L'azienda: per quanto accaduto durante le partite Inter-Napoli e Udinese-Empoli è avvenuto un disservizio tecnico causato da un partner esterno ...Riparte il campionato di calcio e tornano le polemiche su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della Serie A, la quale evidentemente non è fortunata alla «prima» uscita dopo la sosta.