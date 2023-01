Davanti la telecamera Giordana Marengo non c' era mai stata e | adesso | è pronta a godersi il successo de La vita bugiarda degli adulti

Leggi su iodonna

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Capelli corti, sguardo intenso che buca lo schermo e un’espressione malinconica a raccontare i charoscuri della“dei grandi”.è la protagonista della nuova serie di Netflix, La, tratta dal romanzo di Elena Ferrante. Alla sua prima apparizione in tv, èa far amare la sua Giovanna affamata di sogni e speranze in un contesto ambivalente come quello della Napolianni Novanta. Chi èLa giovane attrice è nata nel capoluogo campano e qui ha conseguito un Diploma di Maturità in Scienze Umane al Liceo Mazzini. Tra le sue passioni ci sono la ginnastica artistica, il pianoforte e le foto (soprattutto in bianco e nero) che pubblica ...