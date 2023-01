Dana mangia la pasta di Tavassi | litiga con Giaele e spintona Oriana | poi fa le valigie | caos al GF Vip – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 6 gennaio 2023)Saber, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come il “clone” di Dayane Mello, sta cercando di mettere in piedi delle dinamiche tossiche che non hanno (mai) un senso logico.ladiconRecandosi in cucina,hato un piatto didestinato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.