Damiano David dei Maneskin si è rasato a zero i capelli | la reazione dei fan

(Di venerdì 6 gennaio 2023)ha cambiato radicalmente look. Il leader deisi è infatticompletamente a, come rivelato da un post social pubblicato dalla band, in cui si vedono Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi con un rasoio fra le mani e le facce sconvolte. “Si dice chesia completamentela testa“, si legge a corredo dello scatto presente su Instagram, completato dall’annuncio del loro nuovo singolo, dal titolo Gossip, frutto di una collaborazione con Tom Morello, cantautore e chitarrista dei Rage Against the Machine. Dallo scatto sembra che il taglio sia stato fatto dal chitarrista Thomas, ma con ogni probabilità si tratta di un tentativo di promuovere la canzone, che uscirà il 13 gennaio 2023. Ancora una volta la band, che ha ...

, leader dei Maneskin, ha deciso di cambiare look. Il cantante ha detto addio alla sua lunga chioma da rock star in favore di un taglio netto. La foto, condivisa sul profilo ufficiale ...