Damiano David dei Maneskin si è rasato a zero i capelli | la reazione dei fan

Corriere della Sera

, cantante e frontman dei Maneskin, ha sorpreso, di punto in bianco, tutti i suoi fan, rasandosi a zero i capelli. Il drastico cambio di look ha, in realtà, diviso i suoi fan, perché i ..., leader dei Maneskin , ha compiuto 24 anni e ha deciso di festeggarli con una grande festa tra amici, fidanzata e ovviamente con i componenti della sua band, ma tra le foto dell'evento ... Damiano David compie 24 anni: ma al party non c’è Victoria De Angelis Damiano David, leader dei Maneskin, ha compiuto 24 anni e ha deciso di festeggarli con una grande festa tra amici, fidanzata e ovviamente con i componenti della sua band, ma tra le ...24 sono le candeline spente da Damiano David, il frontman dei Maneskin, lo scorso 8 gennaio. Per il giorno del suo compleanno, il cantante ha deciso di festeggiare con un party in stile anni '90. Ad a ...