Dalla veggente in contatto con Diana alla cocaina | tutte le rivelazioni nel libro del principe Harry

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si è parlato molto dellecontenute neldel, Spare. Ora che il testo è stato rivelato, pieno di retroscena sui rapporti molto tesi tra, ilWilliam e anche il padre, Carlo, molti giornali stanno correndo a tradurre l’intero testo. Ecco quali sono gli elementi più interessanti secondo la Bbc che ha ottenuto una copia in Spagna (qui è l’editore che ha violato l’accordo di segretezza) e la sta traducendo, ma riporta anche legià tradotte da altre testate:e William hanno chiesto al padre di non sposare Camilla L’avrebbero persino implorato di non sposare quella che oggi è la regina consorte e temevano divenisse una “matrigna cattiva”. Ma una volta che Carlo si era mostrato ...

Open

Una sensitiva avrebbe portato un messaggio di Diana Harry racconta di essere stato talmente sconvoltomorte della madre Diana (in un incidente nel 1997 quando lui aveva 12 anni) da essersi ...R; 2) via Caetani, dove verrà abbandonato il cadavere di Moro; 3) il notoolandese Gerard ...agli interessi strategici di Usa e Urss che sarebbero stati minacciato in pari misura... Dalla veggente in contatto con Diana alla cocaina, tutte le rivelazioni ... Il campionato è ripartito tra conferme e tante sorprese: come seguire in diretta tutte le partite del weekend su DAZN e Sky, il Milan ospita la Roma ...