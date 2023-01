Dal cappotto cammello alla gonna midi di satin | dalla tracolla passepartout al blazer sartoriale

Leggi su amica

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È arrivato il momento dei saldi gennaio 2023 e siamo tutte pronte a spulciare ogni singola boutique online per aggiudicarsi l’affare della stagione. Ma prima di cominciare con lo shopping è bene ribadire un concetto. I saldi invernali non sono solo l’occasione per comprare a un prezzo più basso la it bag o il vestito che cavalca la tendenza top. Al contrario, gli sconti stagionali dovrebbero essere presi in considerazione anche per costruire il proprio armadio partendo dai fondamentali. Ovvero da quei pezzi evergreen che non passano mai di moda. E che rappresentano una certezza da mixare anno dopo anno con capi più trendy. Saldi gennaio 2023: occhiali da sole, tracolle,e gonnesono classici da comprare ora e da indossare anche in primavera. I capisaldi dell’armadio Ma quali sono gli indispensabili da comprare ai saldi di inizio anno? ...