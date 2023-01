Dakar | Tappa 6 - Tris di Al-Attiyah | débcle Audi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La sestadellaè andata in archivio. Questa speciale di 358 chilometri, che ha portato la carovana da Ha'Il a Riyadh, rischia di essere addirittura decisiva per le sorti di questa edizione della corsa. Tutto è filato liscio per Nasser Al-: il qatariota si è concesso ilmettendosi alle spalle la Hunter di Loeb e l'altra Hilux guidata da Henk Lategan. Leader solitario. Quello odierno è stato un vero e proprio dominio per Al-che ha vinto con un margine di oltre tre minuti sul primo degli inseguitori di giornata. "Abbiamo spinto davvero tanto", ha commentato il pilota qatariota della Toyota. "Negli ultimi quaranta chilometri ci siamo ritrovati ad affrontare un problema con la pompa dello sterzo e non è stato semplice continuare. Adesso cercheremo di ripararlo e poi andremo a ...

