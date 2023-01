Dakar 2023 | tappa di oggi Ha’il-Al Duwadimi | orari 6 gennaio | programma | tv | streaming | percorso

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Epifania a dir poco di spessore per i piloti impegnati nella, infatti, venerdì 6, è inla sestache condurrà i piloti da(teatro sia della partenza che dell’arrivo della frazione di ieri) verso Al, percorrendo ben 877 chilometri totali. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLASi tratta delpiù lungo dell’intera, per giunta con 466 chilometri di prova speciale: insomma, se di norma non è mai una passeggiata per i piloti affrontare le differenti tappe, quella disi presenta piuttosto ostica per tutte le categorie in gara, dai quad alle auto senza dimenticare moto e ...

Hanno passato una giornata a dir poco infernale. Hanno cappottato quasi subito, e distrutto quasi tutta la macchina. Ore di lavoro e hanno riparato, sono ripartiti. La corsa è diventata l'incubo del ...... che ha passato delle ore per attraversare un fiume improvvisamente in piena e i cui navigatore manca poco affoga… E poi il freddo 'gratis' non si addice all'immagine che si ha della. L'... Dakar 2023: più spazio e tecnologia nell'abitacolo delle Audi RS Q e-tron E2