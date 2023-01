Dakar 2023 | risultati sesta tappa auto | vince Al-Attiyah avanti a Loeb | Peterhansel si ritira

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Era lapiù lunga, ladella. Da Ha’il a Riyadh per 358 chilometri di strade speciali e 560 di trasferimento che prevedevano molte, moltissime insidie, in cui sono caduti due dei massimi protagonisti tra le. A piangere lacrime amare è infatti la Audi, che in un colpo solo ha perso Stephanee ha visto azzerarsi le ambizioni di Carlos Sainz in classifica generale. Monsieurstava letteralmente dominando questaprova speciale con un ritmo eccellente, tenendo a distanza Nasser Al-, e si stava avviando verso una facile vittoria recuperando anche un minuto sul qatariota, leader della generale, ma un incidente al chilometro 212 ha fermato la sua corsa. Il suo co-pilota, Edouard ...