Dakar 2023 | calendario | programma | tappe | orari e dove vederla in tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il, le, glie la trasmissione tv della, che quest’anno scatterà il 31 dicembre 2022 per concludersi domenica 15 gennaio. Quest’edizione, la numero 45 della storia della manifestazione, si svolgerà in Arabia Saudita su un percorso di quattordicie 8.500km totali, di cui 4.500km di prove speciali. Quasi 300 equipaggi di cui 69 italiani tra moto, auto e camion.IN TV – L’evento, che fino allo scorso anno era sulle piattaforme Eurosport/Discovery, sarà possibile seguirlo in quest’edizione con aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24. TUTTE LE31 dicembre 2022: Prologo Sea Camp-Sea Camp 11km 1 gennaio: 1^Tappa – Sea Camp-Sea Camp 602.56km ...

Brescia, 6 gennaio" Continua l'avventura allaClassicper la Squadra Corse Angelo Caffi anche se per la seconda giornata consecutiva lontano dalle speciali nel deserto dell'Arabia ...Nasser Al - Attiyah è sempre più solo al comando della classifica generale auto della. Il qatariota ha un vantaggio di un'ora e sei minuti sul compagno di squadra Lategan e un'ora e ... Dakar 2023: più spazio e tecnologia nell'abitacolo delle Audi RS Q e-tron E2 Alyoska Costantino | Se qualcuno pensava che la stage 6, accorciata per i motivi di sicurezza legati alle alluvioni della settimana, avrebbe regalato un ...Si è tenuta quest’oggi la sesta tappa della Dakar 2023, la più lunga e dunque ricca di insidie, come poi si è verificato per l’appunto: basti pensare, infatti, al ritiro tra le auto di chi ambiva a lo ...