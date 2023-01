(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilsi apre con qualchein meno. L’aiuto una tantum in busta paga (da 200 e poi da 150 euro) è saltato, iltv non è stato rinnovato, ilfacciate non esiste più così come il. Il governo Meloni ha deciso di cancellare una serie di misure che si traducevano in uno sconto diretto per i consumatori. Come sottolinea Money.it, l’esecutivo ha cancellato alcuniper il, decidendo di tagliare sconti e aiuti di cui milioni di italiani hanno beneficiato negli ultimi mesi. È il caso sicuramente del taglio delle accise sui carburanti: il prezzo di benzina e diesel, dal primo gennaio, è salito di circa 20 centesimi al litro. Non sono stati rinnovati iin ...

Adnkronos

...per l'Aviazione Civile) e per conoscenza anche al Ministero delle Infrastrutture e dei. ... 'Abbiamo appena ottenuto una grande vittoria in merito ai ritardi causaticantieri sulle ...commenta Più sicurezza, come chiestocittadini, più forze dell'ordine, ma non solo. E' il punto centrale del piano del ministro ... Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei, ... Dai trasporti alla tv, ecco i bonus cancellati nel 2023 (Adnkronos) - Il 2023 si apre con qualche bonus in meno. L’aiuto una tantum in busta paga (da 200 e poi da 150 euro) è saltato, il bonus tv non è stato rinnovato, il bonus facciate non esiste più così ...ATAC ha pianificato ed effettuato un intenso servizio di trasporto in occasione dei funerali di Benedetto XVI. Effettuati 130 mila transiti nelle stazioni metro in prossimità di San Pietro ...