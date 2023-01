Da Parigi – Genesio Rennes non vuole “affrettarsi” a sostituire Terrier nella finestra di trasferimento

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-06 16:22:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Lo Stade Rennais recluterà un attaccante per sopperire all’assenza di Martin? Vittima di una rottura ai legamenti crociati del ginocchio destro, lunedì contro il Nizza (2-1), il capocannoniere del club bretone sarà assente per i prossimi sei mesi ma Brunostima che “non sarebbe opportuno” per trovare un sostituto entro il 31 gennaio. “Vedremo se inseriremo un nuovo giocatore in rosa ma abbiamo tempo, non dovremmo prendere questo tipo di decisione alla leggera, ha assicurato l’allenatore delvenerdì, alla vigilia della trasferta della sua squadra a Bordeaux (20:45)Coupe de France. O proviamo a trovare un giocatore che assomigli a Martin, o ...