Da Goethe a Kipling fino alla costruzione della «praxis»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Da «triplice o quadruplice provinciale», formatosi nella Sardegna dell’inizio del Novecento, Antonio Gramsci arriva col tempo a percepire sé stesso come un intellettuale europeo. Viaggia in Russia e in Austria, L'articolo proviene da il manifesto.

News Town

Buzzati, Miller, Dostoevskij e, invece, sono ottimi rappresentanti della seconda categoria: ... - e a che serve un libro, pensò Alice, - senza dialoghi né figureè un altro autore che ...(Rudyard). La parola leader non mi è mai piaciuta, io mi metto a disposizione della squadra. (Johan Wolfgang von). All limitations are self - imposed. Trad: Tutti i limiti sono ... Il 14 dicembre la presentazione del volume ”L'Europa di Gramsci ...