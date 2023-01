Cross | Crippa è terzo al Campaccio di Milano | l’Italia torna sul podio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 gennaio 2023)sulal, come non accadeva da otto anni neldi San Giorgio su Legnano (). Il merito è di Yeman, ottimodopo aver condotto una gara coraggiosa, all’attacco nel penultimo dei cinque giri e in testa al gruppo fino a poche centinaia di metri dal traguardo. Comincia con il piede giusto il 2023 dell’azzurro, campione europeo dei 10.000, che entusiasma il pubblico correndo con personalità nella prima tappa dell’anno per il massimo circuito mondiale della specialità, il World AthleticsCountry Tour Gold. Appassionante la sfida maschile risolta in volata dal burundese Rodrigue Kwizera, leader dell’edizione numero 66 al termine dei 10 km davanti a Birhanu ...