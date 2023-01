Crosetto “Spoils system? Il governo ha il diritto di scegliere”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Annunci mai fatti. Ormai le parole di chi sta alnon contano più, conta solo la rappresentazione che se ne dà. La verità è che se non modernizziamo il Paese, se non facciamo una ‘rivoluzionè che lo renda efficiente, come i tempi della competizione ovunque richiedono, perchè le famiglie, le imprese, le singole strutture statali possano funzionare e competere, affondiamo tutti, non un, ma la Nazione. Rischiamo, per esempio, di perdere i benefici del Pnrr. Noi vorremmo creare le condizioni perchè tutti i governi, anche quelli che verranno dopo il nostro, siano in condizione di operare bene. Le opposizioni dovrebbero smetterla di attaccare e basta, ma collaborare in questo percorso”. Lo dice Guido, ministro della Difesa in una intervista al “Corriere della Sera” parlando delle polemiche ...

