Criticare l’autonomia della Bce è dannoso L’opinione di Cangini

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Anni fa, un noto imprenditore italiano ricevette un’inaspettata confidenza da partesignora Merkel, allora all’apice del potere tedesco ed europeo. Più che una confidenza, uno sfogo. Nel corsopur breve udienza, il discorso cadde sull’allora presidente del Consiglio italiano. Esibendo quel candore di cui sono capaci solo i politici di professione, frau Merkel la mise così: “Davvero non capisco il suo atteggiamento. Ai Consigli europei ha un atteggiamento collaborativo e accondiscendente. Mai una critica, mai una polemica. Poi esce, convoca una conferenza stampa e attacca le decisioni prese attribuendole personalmente a me. Non è piacevole, anche se, non essendo lui il primo premier italiano a farlo, mi sono ormai abituata”. I mitici “poteri forti”, “la speculazione”, le istituzioni europee e la Bce sono da tempo oggetto degli strali dei ...