“Crimini di guerra” La nuova accusa che travolge il principe Harry

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un alto funzionario talebanodi «di» ilche nel suo libro afferma che uccidere 25 talebani durante una missione in Afghanistan è come rimuovere «pezzi degli scacchi» da una scacchiera. Ilrivela il numero esatto di persone che ha ucciso durante le sue due missioni in Afghanistan. «Il mio numero è 25. Non è un numero che mi riempie di soddisfazione, ma non me ne vergogno nemmeno», scrive il. Dice di aver considerato queste persone come «pezzi degli scacchi» tolti dal gioco, come richiedeva il suo addestramento, perché è impossibile uccidere un bersaglio «se lo si considera come una persona». «Signor! Quelli che avete ucciso non erano pezzi di scacchi, erano ...