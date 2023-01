Cremonese - Juventus | l' ultimo striscione dedicato a Vialli due giorni fa | ' Segna per noi'

La Juve ospite allo Zini 26 anni dopo, ma il primo pensiero della curva Sud, quella dei tifosi della, va a Gianluca Vialli, il "Topolino" che con laaveva esordito nel calcio professionistico, prima in C e poi in B, portandola fino alla promozione in A. Poi il campione ha seguito la sua strada, altre vette ed altri trofei. Ma non è mai ...ROMA - La carriera di Gianluca Vialli inizia con il Pizzighettone ma si concretizza con la, con cui fa esordio tra i professionisti nel 1981 nell'allora serie C1 e poi in serie B il ......L'ex bomber di Cremonese, Sampdoria e Juve non è riuscito a vincere la dura battaglia contro il tumore al pancreas. Una battaglia iniziata nel 2017 con la scoperta della malattia e proseguita con ...Gianluca Vialli morto a 58 anni dopo la lotta contro il tumore al pancreas era apparso in TV per l’ultima volta al fianco del ...