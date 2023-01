Covid oggi Lazio | 1 790 contagi e 7 morti | 981 casi a Roma

Adnkronos

Vaccino, rare miocarditi nei bambini: uno studio ricostruisce le cause. 'Ecco perché succede' Le regioni a rischio moderato sono aumentate da 5 a 12 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, ..."Dopo tre anni di assenza causasi è svolto l'evento organizzato dai City Angels "La befana dei clochard", evento a cui ho preso parte con gioia. Ho servito il pasto ai bisognosi presso l'hotel principe di Savoia a ... Covid oggi Toscana, 737 contagi e 8 morti: bollettino 6 gennaio Milano, 6 gen. (LaPresse) - Sono in aumento i nuovi casi di contagio registratri negli ultimi 7 giorni in Italia: +11,4% rispetto alla rilevazione precedente.BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 1.644 i nuovi casi di infezione al Covid-19 su 8.648 test eseguiti con un tasso di positività del 19% (ieri 20,6).