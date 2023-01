(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 135.990 i nuovida Coronavirus secondo i dati-19 dell’settimanale tra il 30 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023. In sette giorni sono morte 775 persone con una variazione di +9,8% rispetto alla settimana precedente. Nella settimana presa in esame i tamponi sono stati 855.823, tra molecolari e antigenici, con una variazione di +6,0% rispetto alla settimana precedente e con un tasso di positività del 15,9%. LAZIO – Sono 1.790 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 7. I nuovi casi a Roma sono 981. ”nel Lazio su 1.375 tamponi molecolari e 9.610 tamponi antigenici per un totale di 10.985 ...

Adnkronos

Con un tasso di positività del 15,9%, crescono i contagi e i decessi, a fronte di un calo dei ricoveri nei reparti ordinari. Stabile l'indice Rt, sale lievemente ...... è toccato in sorte di affrontare un'emergenza senza precedenti: la terribile pandemia di- ... 'la Ue rappresenta una dimensione essenziale, irrinunciabile per la nostra democrazia e per la ... Covid oggi Italia, 135.990 contagi e 775 morti: ultimo bollettino Pechino, dopo la politica “Zero Covid”, ha annunciato la riapertura delle frontiere e la liberalizzazione dei viaggi. Il via libera da domenica 8 gennaio. A ridosso della data tanto attesa, molti giov ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. In crescita casi e decessi per il Covid negli ultimi sette giorni. A quanto risulta dal bollettino del ministero della Salute sull’andamento della s ...