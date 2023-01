(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 135.990 i nuovida Coronavirus secondo i dati-19 dell’settimanale tra il 30 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023. In sette giorni sono morte 775 persone con una variazione di +9,8% rispetto alla settimana precedente. Nella settimana presa in esame i tamponi sono stati 855.823, tra molecolari e antigenici, con una variazione di +6,0% rispetto alla settimana precedente e con un tasso di positività del 15,9%. LAZIO – Sono 1.790 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 7. I nuovi casi a Roma sono 981. ”nel Lazio su 1.375 tamponi molecolari e 9.610 tamponi antigenici per un totale di 10.985 ...

Adnkronos

Sono 316 i nuovi contagi dain Sardegna secondo il bollettino di, 6 gennaio. Si registra inoltre un altro morto. 'In Sardegna si registrano316 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 288 ...LAZIO - Sono 1.790 i nuovi contagi danel Lazio secondo il bollettino di, 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 981. 'nel Lazio su 1.375 tamponi ... Covid oggi Italia, 135.990 contagi e 775 morti: ultimo bollettino Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.550 positivi su 10.026 tamponi esaminati, 225 in meno di ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. In crescita casi e decessi per il Covid negli ultimi sette giorni. A quanto risulta dal bollettino del ministero della Salute sull’andamento della s ...