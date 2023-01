Covid Lazio | bollettino 6 gennaio 2023 | 7 decessi aumentano i ricoveri - Cronaca - quotidiano net

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La città di Roma sfiora i mille nuovi casi; rapporto tra tamponi e positivi al 16,2%. Il trend settimanale in Italia è in ...

ilmessaggero.it

A rischio alto, Puglia e Umbria Sono, Puglia e Umbria le tre giorni classificate al 5 ...del monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di- ...La città di Roma sfiora i mille nuovi casi; rapporto tra tamponi e positivi al 16,2%. Il trend settimanale in Italia è in ... Covid, + 19% di casi in una settimana nel Lazio. Ricciardi: «Variante Kraken preoccupa ma vaccino protegge» Ancora virus Lazio, Puglia e Umbria passano nella fascia di rischio alto. Stabili le terapia intensive. Ecco il monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute Tre… Leggi ...Si aggrava la situazione della tennista Camilla Giorgi nell'ambito dell'inchiesta, che coinvolge anche la cantante Madame, sui falsi Green pass ottenuti con false ...