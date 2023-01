Covid | in Campania stabili tasso di positività e ricoveri

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodiin lieve calo,in degenza, piccolo decremento per le terapie intensive. Sono i dati del bollettinoin. A fronte di 10.026 test, i positivi sono 1.550 per undel 15,45% rispetto al 16,2 di ieri. I posti occupati in terapia intensiva sono 17, a fronte dei 18 di ieri. In degenza restano i 360 posti occupati di ieri. Nessuna nuova vittima. Una nelle ultime 48 ore ma registrata oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Regione Campania

Le vittime leggi anche, Cina all'Oms: "Adottate una posizione scientifica e corretta" Nel ... 44.922 in Lombardia 16.368 in Veneto 11.589 in12.577 nel Lazio 19.011 in Emilia - Romagna ...Vaccino, rare miocarditi nei bambini: uno studio ricostruisce le cause. 'Ecco perché succede' Le regioni a rischio moderato sono aumentate da 5 a 12 (Abruzzo, Basilicata, Calabria,, ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano E' in lieve aumento l'incidenza settimanale di Covid-19 a livello nazionale, che dal 23 al 29 dicembre è aumentata da 207 a 231 casi ogni 100.000 abitanti. Nel periodo compreso fra il 14 e il 27 dicem ...Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. In crescita casi e decessi per il Covid negli ultimi sette giorni. A quanto risulta dal bollettino del ministero della Salute sull’andamento della s ...