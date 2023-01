Covid | i dati settimanali | aumentano casi e decessi L' incidenza sale da 208 a 231 | ricoveri stabili

RaiNews

Undici morti , 834 nuovi positivi e due ricoveri in meno in terapia intensiva . Questi iprincipali del bollettino settimanale- 19 emesso dalla Regione Emilia - Romagna per aggiornare sulla situazione epidemiologica a Ferrara e provincia dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. ...In Emilia - Romagna è possibile continuare a consultare igiornalieri relativi all'andamento dell'epidemia grazie al sito messo a punto dalla Regione https://regioneer.it/bollettino -... Covid Veneto: i dati di giovedì 5 gennaio Milano: 586 di cui 218 a Milano città; Bergamo: 139; Brescia: 297; Como: 106; Cremona: 70; Lecco: 64; Lodi: 62; Mantova: 108; Monza e Brianza: 201; Pavia: 99; Sondrio: 25; Varese: 175.Su base settimanale la curva del Covid era ormai in una fase discendente dall'inizio del mese di dicembre, ma le festività natalizie hanno evidentemente riacceso la miccia e ridato ...