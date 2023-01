Covid e influenza | le news di oggi Pechino difende la gestione della pandemia LIVE

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Con la Germania si allunga la lista dei Paesi che chiedono il tampone obbligatorio a chi viene dalla Cina.: ieri 5 morti in tutto il Paese. Intanto le compagnie aeree rappresentate da A4E (Airlines for Europe) e Iata (International Air Transport Association), insieme agli aeroporti rappresentati da Aci Europe (Airports Council International) contestano la raccomandazione concordata congiuntamente dagli Stati membri dell'Ue

Sky Tg24

... un mondo nel quale l'degli Stati Uniti non è più così determinante, neppure in un ... L'Unione europea è stata galvanizzata prima dal- 19 e poi da una guerra sul proprio uscio di casa e ...... Hendricks era viva durante l'affondamento del Titanic, la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, la Grande Depressione ed era sopravvissuta sia all'spagnola che alla pandemia di- 19. ... Covid e influenza, news. Cina esorta a non imporre restrizioni a viaggiatori I sintomi a cui prestare attenzione per capire di essere stati contagiati da una nuova variante .... Nonostante Omicron 5 abbia ancora il primato nel numero dei contagi, sale la preoccupazione per le ...FERMO - Dopo un dicembre di malattie a raffica, con l’influenza che ha raggiunto punte d’intensità senza precedenti, peraltro in largo anticipo rispetto agli anni passati, il ...