Sky Tg24

... gli antipiretici, gli antipertensivi, i diuretici, gli antibiotici di cui c'è stato un incremento forte della domanda per via degli alti livelli che hanno la circolazione di. Si ......malati di) non viene sottovalutato dalle autorità sanitarie che mantengono alta la guardia. Il virus continua a essere vissuto dalla maggioranza dei cittadini come una specie di, ... Covid e influenza, le news. Bollettino: salgono nuovi casi (135.990) e vittime (775). LIVE Il ministro della Salute Schillaci: ' in questo momento non c'è nessun tipo di motivo di preoccupazione. Su voli dalla Cina e sui controlli, serve un raccordo a livello ...Dalla politica «zero Covid» ai «Covid party»: il ribaltamento in Cina non potrebbe essere più radicale. Per tre anni, per volontà del presidente Xi Jinping, le autorità hanno provato a combattere il v ...