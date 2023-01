Così l’Europa torna al carbone

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il 2022 ha segnato il record per il combustibile fossile, utilizzato tradizionalmente da un Paese inquinante come la Cina, ma adesso anche dal Vecchio continente (+12 per cento), che ha dovuto compensare le mancate forniture di gas metano dalla Russia. E il 2023 si annuncia anch’esso ai massimi per estrazione e consumi. La transizione verde della Ue è da rivedere e correggere. Pare che la Befana stia per recapitare un enorme sacco dialla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen... Impossibile sapere se la mittente sia l’ecoattivista Greta Thunberg, di sicuro un biglietto di accompagnamento lo ha firmato gran parte dei cittadini europei che stanno pagando l’energia carissima a causa dell’albagia verde del, il Green deal. Che a Bruxelles abbiano sbagliato i conti è manifesto: hanno accelerato sulla transizione ecologica ...