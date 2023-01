Corriere dello Sport – Psg e Arsenal in pressing

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 2023-01-05 23:37:12 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Il suo procuratore è Jorge Mendes, che ha seguito per una vita ogni passo di Cristiano Ronaldo. Elye Wahi è uno dei talenti gestiti dalla Gestifute e viene considerato una delle nuove attrazioni della Ligue 1. Ha vent’anni, li ha compiuti il 2 gennaio. Centravanti o punta esterna, sette gol in sedici partite di campionato con il Montpellier. Lo cerca l’, che sta pensando di intervenire sul mercato dopo l’infortunio di Gabriel Jesus al legamento collaterale: il brasiliano mancherà per altri due mesi. Ma Wahi ha acceso anche l’interesse del Paris Saint Germain. Anche il Milan, qualche tempo fa, si era informato. IL CONTRATTO – Il Montpellier lo ha blindato con un contratto fino al 2025. Non ha intenzione di cederlo, almeno fino a giugno. Il prezzo di Wahi? Diciotto milioni. ...

