Corna | una storia drammatica | indiscrezioni rovinose dallo studio della De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si scaldano i motori, tutto pronto per C'è posta per te, il grande classico condotto da Maria Dee che tornerà in onda domani, sabato 7 gennaio, ovviamente su Canale 5. La trasmissione è una corazzata in termini di share. E a poche ore dal primo appuntamento, ecco filtrare alcune: si partirà infatti con unadi, con un tradimento coniugale. Secondo quanto fatto trapelare dalla redazione del programma, Maria Deaccoglierà una moglie intenta a riconquistare il proprio marito dopo averlo tradito. Insomma, se ne vedranno delle belle, così come sempre accade quando ci sono in ballodi, avvincenti e drammatiche. Non a caso, le storie di tradimenti sono quelle che di solito fanno registrare il picco di ascolti: i ...