Cori razzisti dai tifosi del Napoli a Lukaku | è tutto un equivoco!

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il giudice sportivo indaga sulperché i suoisi sarebbe resi responsabili dicontro. La piaga del razzismo in Italia è ancora estremamente diffusa, sopratnegli stadi. Basti pensare che alla ripresa del campionato di Serie A si è registrato un bruttissimo episodio di razzismo. Durante la sfida tra Lecce e Lazio ci sono statidi discriminazione razziale da parte deidella Lazio contro Bamba e Umtiti. Addirittura l’ex campione del mondo è uscito in lacrime a causa delle offese ricevute. Un comportamento da condannare e da debellare in ogni modo, che è stato sanzionato con la chiusura della curva della Lazio in occasione della sfida contro l’Empoli. Inter-...

... là dove tutto è ormai possibile, dallo spaccio di cocaina ai rave. Interrompere il gioco ...automatico fermare la contesa e individuare immediatamente la zona dalla quale provengono quei...Chiusa la curva Nord della Lazio dopo ia Umtiti. Rassegna stampa 6 gennaio: le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri Le prime pagine all'esteroAll'estero, precisamente in Spagna, ..."Lazio, curva chiusa per cori razzisti. E il Napoli rischia" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Ululati contro i giocatori del Lecce, in particolare Umtiti, da ...Come riporta La Repubblica, il Napoli, in particolare i tifosi azzurri, sono stati vittima di un errore da parte del Giudice Sportivo, che li ha accusati di cori razzisti durante il match di San Siro ...