Coop | «Via il superfluo | spesa essenziale»

Reggionline

arl Insieme a Voi onlus); Laboratorio Cicli a Borgo San Dalmazzo e sede diMons Peano a Cuneo, (San Paolo soc..soc). 'Insieme perGREEN", dedicato all'assistenza di minori e giovani in ......per il pomeriggio di domenica 8 gennaio 2023 al Salòttino (associazione culturale salodiana) in... recente raccolta dei suoi articoli di inviato enogastronomico per la rivistaConsumatori. Nel ... Reggio Emilia: rapina a mano armata alla Coop di piazza Diaz Savona/Albenga. Il primo giorno di saldi nei centri commerciali di Coop Liguria nel ponente ligure, riporta i dati dello shopping all’epoca prima del Covid. Al centro commerciale Il Gabbiano a Savona, ...La delegazione ACI di San Quirico d’Orcia si è trasferita nella nuova sede situata presso il centro direzionale di San Quirico in via F. Tozzi 10 (sopra al supermercato COOP). La delegazione ACI Orcia ...