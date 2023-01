“Conversione pastorale e missionaria” | Papa Francesco riorganizza il Vicariato di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Città del Vaticano – Nel giorno dell’Epifania,emana una nuova Costituzione apostolica, intitolata In Ecclesiarum Communione, con la qualela “sua” Diocesi, ovvero quella di. Per il, “sogno una trasformazioneche coinvolga integralmente le persone e le comunità, senza nascondersi o cercare conforto nell’astrattezza delle idee. Si tratta, dunque, di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una, che non può lasciare le cose come stanno”, si legge nel documento firmato dal Santo Padre e pubblicato oggi. Il, con la nuova Costituzione apostolica che entrerà in vigore il 31 gennaio, sarà ancora più legato al ...