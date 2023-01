“Contro il Mondo” | in radio il nuovo singolo dei Baustelle

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dal 6 gennaio inil” , ildei Bustelle, il gruppo che ha scritto le regole della musica alternativa in Italia. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi nel 2023 si prepara a tornare live con un tour tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. “il” è un brano scritto da Francesco Bianconi che conferma la genialità dell’intuizione deidi guardare al passato come una risorsa e senza nostalgia.Itornano con unin cui tradizione e azzardo si mischiano, dando prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della ...

