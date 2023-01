Contrabbando minerario

Leggi su panorama

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È recente il caso della Mongolia, dove carbone per miliardi di dollari è finito in Cina grazie alla complicità di funzionari pubblici. Ma il traffico di materie prime colpisce molti Paesi emergenti, per esempio in Sudamerica. E le prime vittime sono i lavoratori del settore, oppressi da un potere corrotto e taglieggiati da bande di malviventi. Non è cosa da tutti i giorni a Ulan Bator, capitale della Mongolia, vedere dei manifestanti dare fuoco agli alberi di Natale in piazza Sükhbaatar, e bloccare il grande Viale della pace. Vero, non è la prima volta che qui avvengono proteste, ma questa è diversa da tutte le altre. Se la popolazione, tradizionalmente mite, ha preso d’assalto arterie stradali e sedi governative è perché sono spariti senza spiegazione 13 miliardi dollari negli ultimi due anni. Soldi che sono il frutto delle esportazioni di carbone alla Cina e, dunque, del lavoro di ...