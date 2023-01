Consiglio non richiesto al futuro segretario dem

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non sarà cinico né intelligente come Togliatti, il prossimodel Pd; non sarà un grande statista o un grande intellettuale, né l’uomo, o la donna, capace di ribaltare un destino che restando all’oggi sembra segnato. Non sarà un genio, non un uomo nuovo, non un pensatore di inusitata vivacità e nemmeno, temiamo, un coreografico maestro della politichetta del giorno per giorno. Ilche s’intravvede sarà, cioè, più o meno scontato; più o meno timoroso dei grandi balzi, in avanti o all’indietro, e verrà fuori più o meno come un po’ ci si attende e un po’ si teme. Per questo motivo, poiché ci risulterà simpatico come chiunque affronti impegni troppo grandi per sé, ci permettiamo di porgergli, non richiesti e sottovoce, unesattamente opposto a quello che tutti i giorni, a voce altissima, offrono invece i ...