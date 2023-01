Congo | padre Zanotelli | “Rompiamo il silenzio sul genocidio in atto | l’immensa ricchezza mineraria ha già fatto 12 milioni di morti”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “ilsul. In quel Paese c’è inune c’è il rischio che possa scoppiare la seconda guerra internazionale africana, ma nessuno ne parla”. A lanciare questo appello èAlex, 84 anni di cui dodici trascorsi a Korogocho, la più grande baraccopoli del Kenya. Oggi il comboniano che è stato anche direttore di Nigrizia denunciando gli interessi dell’Italia nelle guerre del continente nero, vive in un campanile della chiesa del rione Sanità di Napoli, ma non dimentica ciò che avviene fuori dal nostro Paese e soprattutto in Africa dove ha fil missionario anche in Sudan dal 1965 al 1973. “È incredibile notare quanto sia abbondante l’informazione sulla guerra ucraina e quantoci sia ...

Il Fatto Quotidiano

Alex Zanotelli è stato tra i primi missionari che ho incontrato in Africa. Fu lui a farmi ... Oggi più che mai rilanciare questo suo appello per il, paese da cui sono rientrata meno di un ...Nella Repubblica del, il presidente Denis Sassou N'Guesso ha nominato suo figlio Denis - ... Senza dimenticare che il passaggio di potere diin figlio aiuta i padri a evitare eventuali ... Congo, padre Zanotelli: “Rompiamo il silenzio sul genocidio in atto: l’immensa ricchezza… Nell'imminenza del viaggio che il Santo Padre ha programmato nella Repubblica democratica del Congo (RDC) a inizio febbraio, è bene ricapitolare per i lettori di FarodiRoma una sintesi degli eventi in ...Il giornale web ‘focusonafrica’ pubblica un appello di padre Alex Zanotelli ai giornalisti perché raccontino gli orrori in Congo ...