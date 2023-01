Conflitto ucraino e incognita nucleare

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Nel corso del 2018 quella che sino a quel momento era stata la tradizionale dottrinastatunitense subiva un quasi impercettibile ma significativo mutamento. L’Amministrazione Trump rilasciava infatti due documenti fondamentali per l’evoluzione della teoria riguardante l’uso delle armi atomiche, in specie di quelle non-strategiche (cosiddette tattiche)1, in quella che gli specialisti sono usi definire terza era. Nel testo noto come Nuclear Posture Review (NPR 2018) si affermava infatti che per gli Stati Uniti: “Expanding nuclear options to include low-yield options, is important for the preservation of credible deterrence against regional aggression” (< >). Nel secondo ...