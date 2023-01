Condannato l’ambasciatore in Ecuador | “Venduta un' auto di servizio | voli dall’Italia per un addestratore di cani”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Per la Corte dei Conti dovrà restituire 16mila euro. Le indagini sono scattate dopo un'ispezione ministeriale effettuata nel 2020

Repubblica Roma

... con la scusa che avrebbe partecipato alle settimana della cucina italiana,'exitaliano in Ecuador, Marco Filippo Tornetta , è statodalla Corte dei Conti.'ex numero uno ...... dopo aver preso atto della convocazione dell'di ... per'attacco informatico di cui è stato oggetto il sito web della ...il governo di Khamenei - ha detto il magistrato - saràa ... Condannato l’ambasciatore in Ecuador: “Venduta un'auto di servizio, voli dall’Italia per un addestratore di c…