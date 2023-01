Comune di San Giovanni Rotondo | Concorso per 2 Autisti Bus

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ildi Sanha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Autista di Scuolabus, si tratta di Personale inquadrato in categoria B3. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetto il seguente, per titoli ed esami: due posti con il profilo professionale di «autista di scuolabus» area degli operatori esperti (ex categoria B3) - a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Per dettoil termine ultimo di presentazione delle domande é il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie ...

Comune di San Giuliano Terme

Omicidio alle porte di Arezzo nella serata di giovedì 5 gennaio 2023, quando una lite tra vicini di casa si è trasformata in tragedia. È successo aPolo , frazione delaretino, dove un 57enne ha perso la vita dopo che il vicino gli ha sparato. La lite e la tragedia . La vittima sulla ruspa . Le indagini sull'omicidio . La lite e la ...Lapassione per il cammino sara inoltre l'occasione per sostenere le attivita dell'... via Rizzardi, via Conti Emili, via Di Vittorio, rotonda Paolo VI, via Fosse Ardeatine, viaZeno, via ... Manutenzione fossi, canali - manutenzione terreni incolti Nuovo stadio di San Siro, congelato l'ok al progetto di Inter e Milan: il Comune aspetta il verdetto sul vincolo di Federica Venni (fotogramma) Decisiva la tutela del… Leggi ...La risposta è stata rapida. Alla lettera con cui Cittainsieme gli segnalava la pressante opportunità di tenere aperti anche nei giorni festivi i tre musei ...