Comune di Quinto di Treviso | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ildidiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo, la Risorsa idonea sarà assegnata al Settore III gestione del territorio e servizi informatici, si tratta di Personale inquadrato in categoria D1. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto didirettivo, categoria D1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del 27 gennaio 2023. Il ...