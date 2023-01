Comune di Pomezia | in arrivo nuovo Commissario straordinario

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 6 gennaio 2023)– Giancarlo Dionisi è stato nominato Prefetto di Nuoro. In attesa della imminente sostituzione alla guida della Città di, con la nomina di un, viene garantita continuità amministrativa all’Ente anche attraverso la presenza delle subCommissarie Alessandra Pascarella e Laura Mattiucci. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link