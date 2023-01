Comune di Manciano | Concorso per 1 Istruttore di Vigilanza

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comeDirettivo di, é previsto inquadramento in categoria D. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto inoltre che questo Bando é prioritariamente riservato ai Volontari delle Forze Armate. I Concorsi della Regione Toscana sono pubblicati quotidianamente e consultabili nella sezione dedicata alla Regione. Bando diSi rende noto che ildi(GR) ha indetto unpubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, didirettivo di ...