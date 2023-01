Come sta Jannik Sinner dopo l’infortunio all’anca? La diagnosi della risonanza magnetica

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Segnali positivi. Si era in attesa di risposte rispetto a quanto accaduto nel corso del quarto di finale dell’ATP250 di Adelaide 1 (Australia) trae Sebastian Korda. L’altoatesino è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-1 e sullo sviluppo del confronto c’è l’ennesimo problema fisico che il nostro portacolori ha avuto nell’ultima annata. Nel tentativo di recuperare un colpo di corda nel decimo gioco del primo set, quandoera in lotta per conquistare il break che gli avrebbe consegnato la frazione, un dolore all’altezza dell’anca è arrivato improvvisamente. Nei fatti, la partita del tennista tricolore è finita lì, visto che Korda ha avuto vita facile e probabilmente anche lo stessoha preferito non forzare eccessivamente ben sapendo che avrebbe potuto rischiare di peggiorare la propria ...